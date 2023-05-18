"Движение первых" заключило соглашения о сотрудничестве со странами исламского мира

В организации анонсировали проведение образовательно-туристических поездок, двусторонних спортивных турниров и соревнований, поддержку просветительских и образовательных онлайн-мероприятий

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Российское движение детей и молодежи в рамках Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023" заключило соглашения о сотрудничестве в области детской и молодежной политики с представителями 10 зарубежных организаций и семи стран. Об этом в четверг сообщила пресс-служба движения.

"Для "Движения первых" подписание соглашений о сотрудничестве с представителями общественных объединений и ведомств стран Организации исламского сотрудничества - важный этап развития международного диалога России со странами ближнего и дальнего зарубежья. У нас много совместных планов. Вместе будем проводить образовательно-туристические поездки, двусторонние спортивные турниры и соревнования, поддерживать просветительские и образовательные онлайн-мероприятия. С нетерпением ждем коллег в следующем году на Всемирном фестивале молодежи в России", - отметил председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров, слова которого приводит пресс-служба.

Соглашения были подписаны с организациями Азербайджана, Алжира, Индонезии, Киргизии, Марокко, Сенегала и Узбекистана. В пресс-службе отметили, что одним из пунктов соглашений стало предстоящее участие порядка 200 детей из России и стран Организации исламского сотрудничества в молодежном лагере на территории Татарстана. Первая смена лагеря пройдет в августе, участие в ней примут подростки в возрасте 14-18 лет.