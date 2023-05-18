В Москве объявили победителей в 16 номинациях Национальной премии интернет-контента

В том числе обладателями премии стали художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский, короткометражный фильм "Чернильное море" и мультиформатный проект "Крах однополярного мира"

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Первая часть церемонии вручения II Национальной премии интернет-контента состоялась в московском центре изучения конструктивизма "Зотов" в четверг. Среди победителей 16 индустриальных номинаций - художественный руководитель МХТ им. А. П. Чехова Константин Хабенский, ролик "Время переезжать в Россию", а также социально-познавательный проект о важности связи между поколениями "Дедсад", передает корреспондент ТАСС.

"Прошедший 2022 год дал нам всем понять степень важности мыслей, идей и образов, которые влияют на общество и на каждого человека, в частности. Каждый из нас, так или иначе, стал субъектом того, что мы смотрели и в интернете, и через стриминговые платформы, и через телевизионные каналы, и через социальные сети. Поэтому сегодня очень важен качественный контент, который на нас влияет. И если мы не научимся его производить, мы будем смотреть чужие проекты, воспринимать чужой образ мысли и будем целиком и полностью ему подчинены", - отметил в беседе с ТАСС генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.

По его словам, первая часть премии посвящена более индустриальным номинациям. "В этом году почти в 1,5 раза увеличилось количество заявок на участие в премии, а вместе с ними и количество номинаций. Это произошло, потому что увеличилось число форматов, которые хотелось поощрить", - добавил он.

Вечер открылся выступлением певицы из Луганска, известной под псевдонимом Романтика. Далее ведущие актер Глеб Калюжный и журналист, телеведущая Тутта Ларсен перешли к награждению лауреатов.

Лучшим короткометражным фильмом признали ленту "Чернильное море", рассказывающую о молодом моряке из Владивостока, который с детства не виделся со своим отцом. Награду в номинации "Лучший спецпроект интернет-СМИ" получил мультиформатный проект "Крах однополярного мира" о кризисе демократии и о том, как интернет и глобализация привели ко всеобщей бедности и неравенству.

Ролик "Время переезжать в Россию" победил в категории "Лучший вирусный контент". Автор ролика - политолог, специалист по массовым коммуникациям Никита Томилин.

О других победителях

Лучшим анимационным проектом признали мультсериал "Про Миру и Гошу" об отношениях внутри семьи.

Первое место в номинации "Лучший музыкальный клип" получил клип Басты "Верю в тебя", посвященный его дочери, а "Лучшим подкастом" стал проект для детей "Вопросы Веры и Фомы, или Чай с вареньем", в котором поднимаются вопросы мироздания, истории, культуры и религии.

Победителем в номинации "Лучший проект в вертикальном формате" стало онлайн-шоу "Учитель года" о буднях молодого педагога, который попал в обычную региональную школу.

Социальный ролик о важности семейного воспитания "Это не детство, если нет семьи" благотворительного фонда "Арифметика добра", озвученный Сергеем Безруковым, был отмечен в категории "Лучший видеоконтент до трех минут".

В тематической номинации "Делая мир лучше" победил социально-познавательный проект о важности связи между поколениями "Дедсад".

Специальные номинации

Актер, режиссер театра и кино, общественный деятель, художественный руководитель МХТ им. Чехова Константин Хабенский отмечен в специальной номинации "Быть человеком" за вклад в развитие социально значимого контента в России.

В номинации "Наука в фокусе", учрежденной совместно с АНО "Национальные приоритеты", наградили цифровое шоу для молодой аудитории "Точка науки", а "за бережное отношение к русскому языку, культуре речи и популяризацию чтения среди детей" награду получил онлайн-контент международного конкурса юных чтецов "Живая классика" в специальной номинации "Великий могучий".

Первый в мире веб-сериал с использованием технологии дипфейк "ПМЖейсон" победил в номинации "Первопроходцы". Лучшим проектом о развитии предпринимательства и деловой активности в специальной категории "Люди дела" признали стартап-шоу о бизнесе "Еще не вечер. Стартап-шоу 60+", в котором предприниматели старшего возраста представляют свои деловые идеи инвесторам и зрителям.

В специальной номинации VK "Открываем Россию" премию за "популяризацию культурного наследия народов Севера" присудили фотографу-путешественнику, автору сообщества "В поисках света" Александру Мазурову. Победу в специальной номинации "Конструируя новую реальность" совместно с центром "Зотов" присудили проекту, который состоялся по инициативе банка ВТБ, - "Музыкальное измерение" (Дюрер, Морозов, Дягилев) оркестра и хора musicAeterna Теодора Курентзиса.

О премии

Вторая часть мероприятия - торжественная церемония награждения - пройдет 7 июня во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. На ней премию вручат еще в 20 номинациях. Среди ведущих - поэтесса Анна Егоян. Озвучивать церемонию будет актер Сергей Бурунов.

Первая Национальная премия интернет-контента прошла в Москве в июне 2022 года. Победителями стали российские военные корреспонденты, спецпроект "Истории волонтеров "Лиза Алерт", фильм "Серебряные коньки", веб-сериал "Трудные подростки - 2", онлайн-проект "Русская кибердеревня", фильм "Батя" и другие. ТАСС выступает информационным партнером премии.