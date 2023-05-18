В Крыму восстановили движение на поврежденном участке железной дороги

Поезда следуют по дороге согласно установленному графику движения

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Движение поездов на поврежденном перегоне Чистенькая - Почтовое участка Симферополь - Севастополь возобновлено, сообщается в Telegram-канале официальной группы ФГУП "КЖД".

"В 21:28 мск движение поездов на перегоне Чистенькая - Почтовое участка Симферополь - Севастополь возобновлено. Поезда следуют согласно установленному графику движения", - говорится в сообщении.

Несколько вагонов грузового поезда с зерном сошли с рельсов утром в четверг на перегоне Симферополь - Севастополь. По информации Крымской железной дороги, это произошло из-за "вмешательства посторонних лиц", проверкой занимается региональное управление ФСБ. Движение электропоездов между Бахчисараем и Симферополем было приостановлено, для пассажиров запустили дополнительные автобусные рейсы.