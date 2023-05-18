Граждане Сербии передали в полицию свыше 26 тыс. нелегального оружия

Премьер-министр республики Ана Брнабич сообщила о работе правительства над аннулированием разрешений на оружие и "заберет до 90% оружия" у населения

БЕЛГРАД, 18 мая. /ТАСС/. Граждане Сербии с 8 мая передали в полицию свыше 26 тыс. единиц нелегального оружия, включая минно-взрывные устройства. Об этом в четверг заявила премьер-министр республики Ана Брнабич на заседании парламента.

"С 8 по 17 мая в рамках акции разоружения Сербии граждане передали 26 339 единиц оружия, включая минно-взрывные устройства", - цитирует заявление Брнабич агентство Tanjug.

Премьер-министр подчеркнула, что правительство Сербии также работает над аннулированием разрешений на оружие и "заберет до 90% оружия" у населения, что сделает республику более безопасной.

Ранее президент Сербии Александар Вучич объявил кампанию по сдаче нелегального оружия без правовых последствий для его владельцев, после того как в стране произошло несколько инцидентов со стрельбой. Акция продлится до 8 июня. Граждане могут сами принести оружие и боеприпасы в полицию и сдать их без объяснения происхождения или вызвать полицейского к месту хранения оружия.