В Севастополе создали первый медицинский вуз

К занятиям в Институте фундаментальной медицины и здоровьесбережения студенты приступят с сентября

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Первый медицинский вуз, Институт фундаментальной медицины и здоровьесбережения, создан на базе Севастопольского государственного университета (СевГУ) для подготовки медицинских кадров для нужд здравоохранения города. Об этом сообщил ТАСС в четверг директор института Дмитрий Кадочников на презентации учреждения студентам медицинского колледжа им. Жени Дерюгиной.

"До сегодняшнего года в СевГУ не хватало всего лишь одного направления образования, а именно медицинского. Теперь, можно сказать впервые, этот вопрос в Севастополе закрыт. В городе появилась возможность получить высшее медицинское образование, чтобы здравоохранение Севастополя имело возможность взять на работу хороших качественных врачей. Мы к этому активно готовимся", - сказал Кадочников.

Грант на целевое обучение медиков по специальности "лечебное дело" был выделен правительством Севастополя. Между университетом, департаментом здравоохранения и студентом будет заключен трехсторонний договор, в рамках которого выпускники будут обязаны отработать в течение пяти лет в госучреждении. "Департаменту здравоохранения Севастополя нужны врачи, терапевты, участковые - именно вот эти 50 человек целевого набора будут обязаны отработать пять лет в здравоохранении Севастополя", - сказал Кадочников, отметив, что это позволит сократить нехватку кадров в больницах и поликлиниках города.

Как сообщили ТАСС в департаменте здравоохранения Севастополя, особо востребованными в городе остаются следующие специалисты: педиатры, терапевты, онкологи, оториноларингологи, врачи - детские онкологи, врачи-гематологи. Укомплектованность медицинским персоналом составляет: врачи - более 76%, средний медицинский персонал - более 78%, младший медицинский персонал - более 85 %.

Ранее подготовкой медицинских кадров в Севастополе занимался единственный профильный медицинский колледж им. Жени Дерюгиной. Как рассказала ТАСС директор колледжа Ольга Серебренникова, в 2023 году в колледже 220 выпускников.

В августе 2022 года СевГУ получил лицензию на специалитеты по направлениям - медицинская биофизика, медицинская кибернетика, лечебное дело. Приступить к занятиям в Институте фундаментальной медицины и здоровьесбережения студенты смогут уже с сентября. В ближайшие годы в Институте планируется лицензирование еще нескольких медицинских направлений подготовки, а также открытие собственной ординатуры.

О вузе

СевГУ объединил семь образовательных организаций Севастополя. В настоящее время в его составе 13 институтов, Морской колледж и лицей-предуниверсарий, там обучаются более 12 тыс. студентов, ведутся научные исследования. В 2021 году СевГУ вошел в число вузов, получивших базовую часть гранта программы "Приоритет-2030", а также стал одним из 46 учебных заведений, получивших специальную часть гранта.