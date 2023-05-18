В ООН сообщили о гибели более 8 тыс. гражданских лиц в ходе конфликта на Украине

Ранения получили свыше 14 тыс. человек

ООН, 18 мая. /ТАСС/. Конфликт на Украине с февраля 2022 года привел к гибели не менее 8,8 тысячи гражданских лиц, свыше 14,9 тысячи получили ранения. Об этом сообщил в четверг на заседании Совета Безопасности заместитель высокого представителя ООН по вопросам разоружения Адедежи Эбо.

"С 24 февраля 2022 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека насчитало 23 821 гражданскую жертву на Украине: 8 836 убитых и 14 985 раненых. Действительные цифры, вероятно, гораздо выше. К большинству смертей и ранений среди гражданских лиц приводят использование взрывного оружия с широкой зоной поражения, в том числе тяжелой артиллерии, систем залпового огня и ракет, а также авиаудары", - сказал он.

Министерство обороны РФ неоднократно подчеркивало, что российские удары наносятся исключительно по военным целям высокоточным оружием.

При этом только в четверг, по данным мэра Донецка Алексея Кулемзина, украинские силовики выпустили в направлении Киевского, Кировского, Куйбышевского и Петровского районов города, а также его пригородов Александровка, Еленовка и Старомихайловка 44 снаряда калибра 152 и 155 мм и 10 ракет из реактивных систем залпового огня. Повреждения в результате получили четыре дома в частном секторе и четыре многоквартирных жилых дома, здание больницы и частные автомобили, отметил Кулемзин. В соседней Горловке в результате украинских обстрелов один человек погиб, трое получили ранения.