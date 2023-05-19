Телеканалу ОТР исполняется 10 лет

Основу эфирной сетки канала составляют новостные и информационно-аналитические программы, просветительские, публицистические передачи и ток-шоу

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Телеканал "Общественное телевидение России" (ОТР) отмечает 10 лет в эфире. Его главной функцией остается освещение жизни людей в регионах РФ, рассказал ТАСС генеральный директор ОТР Виталий Игнатенко.

"Мы все, что было заложено Анатолием Григорьевичем Лысенко (первый генеральный директор ОТР - прим. ТАСС), очень тщательно и скрупулезно сохраняем. Он в свое время верно выбрал стратегию наблюдения за жизнью страны через регионы. Тогда, 10 лет назад, перед каналом была поставлена задача максимально привлечь к участию в программах интеллектуальный, научный, жизненный потенциал регионов. Поэтому мы рассказываем о том, как развиваются здравоохранение, наука, культура в местах, далеких от столицы", - рассказал Игнатенко.

Канал о России, культуре и людях

Идея создания независимого - не частного и не государственного - ТВ требовала соблюдения дистанции между новым каналом и органами власти, вспоминает Михаил Сеславинский - бывший глава Роспечати, который ранее также возглавлял Федеральную службу по телевидению и радиовещанию. В результате конструкция была собрана "вручную".

"Усилиями первого руководителя ОТР, маэстро и патриарха отечественных медиа Анатолия Лысенко сразу был задан вектор на создание интеллигентного телевидения, где доминирует уважение к зрителю и культура общения. Эту ТВ-симфонию продолжил Виталий Игнатенко, не только внеся в нее собственное звучание и наполнение, но и укрепив финансово-материальное положение организации. Споры о конструкции ОТР в юридическом плане могут продолжаться бесконечно, но главное уже свершилось: Общественное телевидение России состоялось и имеет свою преданную аудиторию", - заявил он.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в свою очередь отметил важность трансляции региональных программ на телеканале ОТР, стартовавшей в 2019 году. "Хочу сказать, что ОТР занимает свою очень важную нишу в сетке нашего вещания, среди многих наших основных телеканалов, входит в мультиплекс, его видно на всей территории страны. Это во многом экспериментальная площадка для наших телевизионщиков. Для Союза журналистов также очень важно, что с 2019 года на канале появились региональные врезки. Я надеюсь, это будет развиваться и дальше", - заключил глава СЖР.

Президент Национальной ассоциации телерадиовещателей Эдуард Сагалаев, которого не стало 13 мая, ранее признавался в беседе с ТАСС, что смотрит ОТР чаще других телеканалов. "Интонация добрая, очень мягкая и, в отличие от многих шоу, которые с криком выходят на других каналах, здесь царит другое настроение. Сейчас, в наше трудное время, канал держит лицо и объективно старается освещать все события и в стране, и за рубежом", - говорил он.

О телеканале

Президент России Дмитрий Медведев 17 апреля 2012 года подписал указ "Об общественном телевидении в Российской Федерации". 19 мая 2013 года телеканал начал вещание в 12:00 мск. В первый день его работы зрителям были предложены информационные выпуски, развлекательные и познавательные передачи, кинофильмы.

Основу эфирной сетки канала составляют новостные и информационно-аналитические программы, просветительские, публицистические передачи и ток-шоу ("Отражение", "Вспомнить все", "Моя история", "Очень личное", "Прав! Да?", "Клуб главных редакторов", "Сходи к врачу", "Календарь" и другие), а также документальные и художественные фильмы. Значительное внимание уделяется освещению жизни в регионах РФ.

В ноябре 2019 года ОТР начал вещание программ региональных каналов. Контент, подготовленный телекомпаниями субъектов РФ, транслируется на канале с 6 до 9 часов утра и с 17 до 19 часов по местному времени.