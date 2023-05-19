В ЛДПР предложили схему отмены налога на транспорт для многодетных и родителей-одиночек

Законопроект уже направили в правительство для получения официального заключения

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Депутаты фракции ЛДПР направили на отзыв в правительство РФ законопроект, согласно которому в законах регионов о налоговых льготах должна быть предусмотрена возможность освобождения от налога на машины определенной мощности двигателя для многодетных семей и родителей-одиночек. Текст и пояснительную записку в своем Telegram-канале разместил в пятницу замруководителя фракции Ярослав Нилов.

"Законопроект готов, направлен в правительство для получения официального заключения, после чего будет внесен в Госдуму", - уточнили в пресс-службе Нилова.

Как указано в пояснительной записке, сейчас Налоговым кодексом РФ предусмотрено освобождение от уплаты транспортного налога для граждан с тремя и более несовершеннолетними детьми, у которых есть транспортные средства, зарегистрированные на федеральной территории "Сириус".

Согласно предложенным поправкам, субъекты РФ при введении налоговых льгот должны будут предусматривать возможность освобождения от уплаты налога на одну машину для многодетных - в отношении автомобилей или автобусов с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно, а для единственных родителей, воспитывающих несовершеннолетних, - в отношении только автомобилей такой же мощности.

В ЛДПР убеждены, что "принятие предлагаемого законопроекта позволит улучшить благосостояние многодетных семей и семей, в которых имеется единственный родитель". Законопроекты о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ должны вноситься в Госдуму с отзывами кабмина.