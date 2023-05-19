Более половины опрошенных россиян рассматривают возможность покупки авто из-за рубежа

56% респондентов готовы приобретать машины на онлайн-платформах, говорится в исследовании экспертов "Авито авто"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Более половины опрошенных россиян (58%) готовы рассмотреть возможность покупки автомобиля за рубежом. Такие данные приводятся в исследовании экспертов "Авито авто". В опросе приняли участие 6 тыс. человек, которые имеют водительские права.

"Эксперты "Авито авто" провели опрос и выяснили, что большинство опрошенных водителей (56%) рассматривают авто из-за границы к покупке и готовы приобретать его на онлайн-платформах", - говорится в исследовании. Из них 13% уже рассматривали возможность покупки авто из-за рубежа на момент опроса, 44% могут рассмотреть этот вопрос в будущем.

Согласно опросу "Авито авто", 31% опрошенных водителей готов рассмотреть возможность покупки праворульного автомобиля. Причем большинство из них - это молодые люди в возрасте от 18 до 34 лет.

Более половины опрошенных россиян считают главным преимуществом ввезенных из-за рубежа автомобилей их лучшее техническое состояние. Также среди достоинств таких автомобилей респонденты называют более современную электронику, разнообразие комплектаций, более выгодную стоимость, широкий модельный ряд и высокую ликвидность.

Среди недостатков россияне отмечают возможные сложности с оформлением документов, высокий акцизный сбор, риск получить автомобиль в худшем техническом состоянии, чем заявлено, долгий период ожидания и высокую стоимость.