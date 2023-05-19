18 мая, 21:22

В Москве 21 мая прогнозируют ливни и грозы

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температура днем составит плюс 17-19 градусов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Пасмурная погода с кратковременными дождями ожидается в Москве в ближайшие пять-шесть дней. В воскресенье местами прогнозируются ливни, грозы и усиление ветра до 15 м/с, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода меняется. В пятницу уже будет облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, температура понизится сразу на 8 градусов - до плюс 17-19 градусов. В субботу и воскресенье аналогичная температура днем, но если в первый выходной еще будет местами небольшой дождь, то 21 мая - непродолжительные ливни, условия для грозовой деятельности, усиление ветра до 15 м/с", - сообщил он.

По словам Вильфанда, пасмурная погода будет сохраняться в начале следующей недели, но температура немного повысится. В понедельник и вторник днем ожидается плюс 18-23 градуса.

Метеоролог отметил, что возвращение 25-градусного тепла, возможно, произойдет в середине следующей недели. 

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