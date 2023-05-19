Протестующие прервали выступление министра энергетики США в Вашингтоне

Охрана увела их с мероприятия

ВАШИНГТОН, 19 мая. /ТАСС/. Протестующие против строительства газопровода в штате Западная Вирджиния прервали в четверг выступление министра энергетики США Дженнифер Грэнхолм на организованной газетой Politico в американской столице конференции, посвященной энергетической отрасли. Трансляция конференции велась на сайте издания.

Глава Минэнерго рассказывала о ситуации вокруг электросетей в США, когда к сцене подошли активисты, выступающие против строительства трубопровода. Охрана помешала им и увела с мероприятия.

После инцидента Грэнхолм подчеркнула, что понимает суть проблемы, на которую обратили внимание демонстранты. "Все признают, что мы находимся в этом промежуточном периоде. Мы движемся в направлении экологически чистой энергетики", - отметила она.

Протестующие в четверг несколько раз прерывали выступление участников конференции. Они считают, что строящийся трубопровод приведет к загрязнению окружающей среды, усилит процесс изменения климата.