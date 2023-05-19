Глава Камчатки заявил, что ликвидация последствий пеплопада будет продолжаться все лето

По словам Владимира Солодова, сейчас в общей сложности уже вывезено почти 22 тыс. кубометров снежно-пепловой массы

ТАСС, 19 мая. Ликвидация последствий пеплопада после извержения вулкана Шивелуч на Камчатке будет продолжаться в течение всего лета, сообщил губернатор региона Владимир Солодов в пятницу.

"Мы в апреле 2023 года столкнулись в полном смысле слова с чрезвычайной ситуацией, с которой в новейшей истории Российская Федерация не сталкивалась. Такой объем выпадения пепла в последний раз фиксировался более 60 лет назад, и мы сейчас в прямом смысле слова впервые проходим последствия и анализируем те риски, которые могут возникнуть. И, безусловно, <...> наша задача - обеспечить комфортную и качественную жизнь людей и нивелировать факторы риска. В зоне влияния пеплопада в Камчатском крае оказались 5 267 человек. <...> Мы сейчас продолжаем ликвидацию последствий, она будет идти в течение всего летнего периода", - сообщил Солодов на прошедшем под руководством вице-премьера, полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева совещании по ликвидации последствий пеплопада. Губернатор добавил, что уже вывезено в общей сложности почти 22 тыс. кубометров снежно-пепловой массы.

Он отметил, что в первые дни после выпадения пепла фиксировалось существенное наличие примесей в пробах воды, водозабор для использования питьевой воды был закрыт, поскольку он является поверхностным. Вторым направлением работы стало медицинское обследование граждан, в общей сложности медики осмотрели более 2 тыс. человек. Определены зоны риска, все граждане, которые имеют показания, пройдут оздоровление, более 220 детей сделают это в федеральных центрах в Краснодарском и Приморском краях. Еще одной проблемой стали поврежденные дороги, которые разрушила тяжелая техника, вывозившая снежно-пепловую массу.

Ликвидация последствий

Солодов обратился к полпреду с просьбой о софинансировании со стороны федеральных органов власти обустройства подземного водозабора в рамках федерального проекта "Чистая вода". Сейчас готовится проектно-сметная документация, планируется обустроить необходимые скважины и системы водоснабжения в этом году, общая сумма затрат составит 152 млн рублей. Также глава региона попросил рассмотреть возможность поддержки со стороны федерального бюджета восстановления улично-дорожной сети, на которое потребуется около 230 млн рублей. Еще одним направлением, по его словам, является обеспечение оборудованием Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Сейсмологи Камчатского края прогнозировали извержение и прямо в момент извержения находились на склонах вулкана, поэтому мы смогли очень оперативно оценивать ситуацию и принимать необходимые меры по ликвидации последствий. В то же время то, что <...> ученые оказались на месте, привело к тому, что ряд оборудования просто вышел из строя ввиду воздействия вулканического пепла. Я просил бы министерство науки и высшего образования просто укрепить материальную базу нашего Института вулканологии с точки зрения тех приборов, которые вышли из строя и которые нужны будут дальше нам для оценки вулканической активности в этой зоне и готовности реагировать на явления, которые будут происходить", - сказал Солодов.

Шивелуч начал извергаться в ночь на 11 апреля, к утру высота пеплового облака достигла 20 км над уровнем моря. Взрыв от извержения уничтожил большую часть купола вулкана. Это один из наиболее крупных вулканов Камчатки. Он включает три основные структуры: вулкан Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Высота лавового купола Молодого Шивелуча - 2,5 тыс. метров. Вулкан расположен на пересечении Курило-Камчатской и Алеутской островных дуг на расстоянии 50 км от поселка Ключи и 450 км от Петропавловска-Камчатского.