Эксперт: число работающих в России мигрантов оказалось самым низким за последние годы

По словам ведущего научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлии Флоринской, в настоящее время большинство трудовых мигрантов предпочитают легализовать свое положение в РФ

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Число находившихся и работающих в России мигрантов к осени 2022 года оказалось самым низким за последние годы, несмотря на то, что общее количество въезжающих иностранных граждан с целью работы увеличилось. Об этом ТАСС сообщила ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлия Флоринская.

По ее словам, в 2022 году численность въезжающих в Россию трудовых мигрантов выросла по сравнению с 2020 и 2021 годом. Такая тенденция во многом обусловлена отменой карантинных ограничений на поездки. В то же время годовые показатели доковидного времени так и не были достигнуты. Въезд трудовых мигрантов по сравнению с 2019 годом сократился на 15%.

"Несмотря на указанный рост регистрируемой численности въезжающих, количество трудовых мигрантов, находившихся и работавших в России к осени 2022 года, оказалось самым низким за последние годы. Вероятно, росла не только численность въезжающих, но также и численность выезжающих трудовых мигрантов, причем более быстрыми темпами", - отметила Флоринская.

Эксперт также рассказала, что доля иностранных работников в числе занятых на российском рынке труда опустилась с 6% в 2019 году до чуть менее 5%. "98% находившихся в конце 2022 года в России трудовых мигрантов - выходцы из стран СНГ, главным образом, из трех стран Средней Азии - Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана. Число работников из дальнего зарубежья сократилось до минимальных значений за все последние годы - меньше 60 тысяч на конец года", - добавила она.

Кроме того, по ее словам, структура занятости иностранных трудовых мигрантов и россиян заметно отличается. Так, есть лишь несколько отраслей, которые играют заметную роль в структуре занятости как россиян, так и иностранцев - это торговля, обрабатывающая промышленность, транспортировка и хранение. Вместе с тем, на фоне фиксируемой в последнее время крайне низкой безработицы (3,7% в декабре 2022 года) конкуренция между россиянами и иностранцами даже в перечисленных отраслях маловероятна, подчеркнула Флоринская.

Легализация трудовых мигрантов

В настоящее время большинство трудовых мигрантов предпочитают легализовать свое положение в России. По словам Флоринской, активный рост численности легализующихся начался еще в 2021 году, когда были введены меры, направленные на продление возможности "выйти из тени" для уже находившихся в России иностранных граждан. Наиболее распространенным инструментом выхода на рынок труда остается патент (в 2022 году его оформили 1,98 млн мигрантов, в 2021 году - 2,1 млн).

"Введение таких мер, как продление действия патента с 1 года до 3 лет, может способствовать сохранению нынешних темпов легализации, а также увеличит сборы в региональные бюджеты", - отметила эксперт. Как добавила Флоринская, только за прошлый год региональные бюджеты были пополнены за счет ежемесячных платежей мигрантов за действующие патенты на 97,2 млрд рублей.