19 мая, 02:25
Пандемия COVID-19

На Ямале смертность от коронавируса за месяц снизилась вдвое

С начала пандемии в регионе зарегистрировали более 156 тыс. случаев заражения

ТАСС, 19 мая. Показатель смертности от коронавирусной инфекции в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) по сравнению с прошлым месяцем снизился в два раза, сообщили ТАСС в региональном департаменте здравоохранения.

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"На территории ЯНАО за весь период наблюдения зарегистрировано 1 067 летальных случаев от COVID-19, показатель смертности по сравнению с предыдущим месяцем снизился вдвое", - сообщили в департаменте.

Отмечается, что снижения смертности от ковида удалось добиться благодаря широкой прививочной кампании, а также обращениям жителей к медикам на ранних этапах заболевания.

По данным портала стопкоронавирус.рф, с начала пандемии зарегистрировано более 156 тыс. случаев коронавирусной инфекции на Ямале. 

Теги:
РоссияЯмало-Ненецкий автономный округПандемия COVID-19
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