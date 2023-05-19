Выживший при бомбардировке заявил о попытках Японии и США замолчать трагедию Нагасаки

По словам генсека Национальной японской ассоциации "Нихон хиданкё", людям, пережившим атомную бомбардировку, запрещали раскрывать ущерб, нанесенный бомбами

ХИРОСИМА /Япония/, 19 мая. /Корр. ТАСС Алексей Заврачаев/. Власти Японии и США сразу после осуществленной американской стороной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году старались всячески скрыть ущерб трагедии и поспособствовать замалчиванию масштабов урона, о которых говорили свидетели. Такое мнение в пятницу выразил в беседе с корреспондентом ТАСС Суэити Кидо - генеральный секретарь Национальной японской ассоциации "Нихон хиданкё", которая объединяет различные организации "хибакуся" (людей, переживших атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки).

"Я по сей день считаю, что атомные бомбы и ядерное оружие никогда не должны применяться, поскольку они являются средством уничтожения человечества. "Хибакуся" сразу же попытались рассказать о своем опыте и провести кампанию по предотвращению подобных вещей, но правительства США и Японии препятствовали их усилиям. В течение 12 лет, включая 7 лет оккупации США, они фактически бросили "хибакуся", потому что нам не разрешали раскрывать ущерб, нанесенный атомными бомбами, не разрешали проводить исследования, не разрешали говорить о своем опыте в то время. В этом смысле японское правительство скрывало поражение в войне и не размышляло о нем", - сказал он.

Кидо пережил атомную бомбардировку Нагасаки, в момент взрыва бомбы 9 августа 1945 года он находился в 2 км от эпицентра. "Моя мать, которая была со мной, получила ожоги всего лица и груди. Я помню как лежал на земле, а мое лицо было опухшим от ожогов. Вокруг ничего не осталось, кроме обугленных руин. На следующий день мы перешли через район, где был эпицентр взрыва, в место под названием Митиноо. На дороге сплошь и рядом лежали трупы, а те, кто выжил, просили воды, постоянно просили воды", - поделился он воспоминаниями о трагедии.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально объявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Они стали единственными в истории человечества примерами боевого применения ядерного оружия.

В момент взрыва бомбы в Хиросиме, по разным оценкам, погибли около от 70 тыс. до 100 тыс. человек, в Нагасаки - 70 тыс. Общее число жертв, включая тех, кто впоследствии умер от лучевой болезни, раковых и других заболеваний, сейчас составляет более 500 тыс. человек.