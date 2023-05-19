19 мая, 03:07

В Москве ожидаются облачная погода и до 19 градусов тепла

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и похолодание до плюс 19 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 17 до 19 градусов тепла. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до плюс 7 градусов.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от плюс 15 до 20 градусов тепла. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 4 градуса.

Ветер северный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

Желтый уровень погодной опасности действует в Москве до 12:00 субботы и до 11:00 в области из-за высокой пожарной опасности четвертого класса. 

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