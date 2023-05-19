В ЛДПР предложили Рособрнадзору провести "политическую ревизию" в учебных заведениях

Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко отметил, что учащиеся и их родители регулярно жалуются на некорректное преподавание современной истории России

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко предложил Рособрнадзору провести в российских учебных заведениях проверку корректности преподавания предметов с политической точки зрения, в партии готовы для этого проработать вопрос расширения полномочий ведомства. Соответствующее письмо на имя главы Рособрнадзора Анзора Музаева есть в распоряжении ТАСС.

"Предлагаю Рособрнадзору провести масштабную политическую ревизию в учебных заведениях России. Если для этого ведомству не хватает полномочий - мы готовы оперативно разработать соответствующие поправки в законодательство", - говорится в тексте.

Диденко указывает на то, что "в адрес депутатов ЛДПР регулярно поступают жалобы от учащихся и их родителей, связанные с некорректным преподаванием современной истории России", прежде всего ее эпизодов, связанных с воссоединением с Крымом, началом спецоперации на Украине, а также "ложными интерпретациями событий на Украине и в ее бывших юго-восточных регионах".

По словам Диденко, "нередки случаи, когда учащимся рассказывают о незаконности "аннексии Крыма", неправомерности "войны с Украиной", о чем сообщается и в СМИ. "Недавно вопиющие факты русофобии были выявлены в школе №1528, где педагог организовала травлю ученика, отец которого выполняет свой долг в зоне СВО, - отмечает парламентарий. - В прошлом году несколько преподавателей вузов России были уличены в антироссийской пропаганде среди студентов".

"Убежден, что игнорировать эти случаи нельзя. Именно вузы - это кузница мысли подрастающего поколения. Наше поколение может сколь угодно быть уверенным в правильности курса, но если молодежь будет воспитана иначе, все это впустую. Необходимо принять оперативные меры", - резюмировал Диденко.