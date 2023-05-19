"Казавиаспас" и "Ютэйр" заключили меморандум о расширении сотрудничества

Подписание документа состоялось в ходе международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2023

АСТАНА, 19 мая. /ТАСС/. Единый оператор вертолетных услуг в Казахстане акционерное общество "Казавиаспас" и группа "Ютэйр" заключили меморандум о расширении сотрудничества. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба "Казавиаспас".

"В рамках укрепления партнерских отношений "Ютэйр - вертолетные услуги" будет находиться в готовности для содействия в оказании авиационных услуг при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе природных пожаров", - говорится в сообщении.

Подписание состоялось в ходе международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2023.

Кроме того, продолжится сотрудничество по действующим договорам. Так, на базе "Ютэйр-инжиниринг" будет производиться техническое обслуживание АО "Казавиаспас". В учебном центре группы "Ютэйр" пройдет подготовка и переподготовка летного состава казахстанского оператора на тренажерах вертолетов Ми-26, Ми-17 и Ми-8.

"Мы рады продолжить сотрудничество с группой компаний "Ютэйр", в частности по оказанию авиационных услуг при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе пожаров на территории наших соседних стран, а также по тренажерной подготовке летного состава для различных типов воздушных судов и повышению уровня квалификации. Наше партнерство выступает эффективным инструментом и всецело способствует взаимному развитию сферы авиации двух стран", - отметил генеральный директор АО "Казавиаспас" Болат Абайдильдинов.