На Камчатке выделят земельные участки в рамках программы "Дальневосточный гектар"

Общий объем земли составит 1 тыс. га

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Камчатка выделила для бесплатного предоставления в рамках программы "Дальневосточный гектар" около 1 тыс. га в востребованном у заявителей Елизовском районе на юге региона. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе правительства края.

"Проект соответствующего регионального закона был разработан Минимущества Камчатского края при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. На очередной сессии Законодательного собрания Камчатского края документ был принят депутатами, а 17 мая 2023 года закон вступил в силу после подписания губернатором Камчатского края и официальной публикации", - сообщили в пресс-службе.

Закон предусматривает открытие под предоставление по программе "Дальневосточный гектар" части территории Елизовского муниципального района, которая прилегает к границам Петропавловск-Камчатского городского округа. В этих границах расположены Пионерское и Новоавачинское сельские поселения, а также часть межселенной территории Елизовского муниципального района.

Наибольшим спросом в рамках программы пользуются земли, обеспеченные инфраструктурой и подходящие для строительства жилья, ведения подсобного хозяйства и реализации сельскохозяйственных, туристических и рекреационных проектов. Новые камчатские "гектары" расположены вблизи населенных пунктов и ключевых транспортных путей, таким образом, здесь можно будет выбрать землю под наиболее востребованные виды деятельности.