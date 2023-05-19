19 мая, 03:37

Роспотребнадзор не выявил симптомов сибирской язвы у людей в очаге в Туве

В ведомстве заявили, что рисков для населения нет

ТАСС, 19 мая. Симптомы сибирской язвы у людей и животных в Уш-Хады-Эмектиг Кызылского района Тувы после осмотра не обнаружены, ранее там это заболевание было предварительно диагностировано у быка. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

"При осмотре ветеринарными специалистами [других] животных с симптомами заболевания не выявлено. Также осмотрены врачами - инфекционистом, терапевтом и педиатром - люди, находившиеся и посещавшие чабанскую стоянку. Людей с симптомами заболевания не выявлено, все здоровы. За людьми установлено медицинское наблюдение ГБУЗ РТ "Кызылская ЦРБ" в течение восьми календарных дней с ежедневным осмотром кожных покровов и ежедневным двукратным измерением температуры тела, назначена экстренная профилактика антибактериальными препаратами. <…> На настоящее время рисков для населения нет", - говорится в сообщении.

Вечером в четверг стало известно, что у бычка на одной из чабанских стоянок в Кызылском районе Тувы обнаружена сибирская язва. Заболевание подтверждено предварительным исследованием методом ПЦР. Был объявлен карантин и начато эпидемиологическое расследование. В очаг выехали сотрудники ветеринарной службы, эпидемиологи, специалисты Министерства здравоохранения Республики Тыва.

По данным Роспотребнадзора, также была проведена дезинфекция в эпизоотическом очаге.

Сибирская язва - особо опасная инфекционная болезнь человека и млекопитающих. Возбудитель в споровой форме сохраняет жизнеспособность в почве много лет. 

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