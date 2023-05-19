Около 45 млн рублей направят на мероприятия и инфраструктуру для выставок в Екатеринбурге

Средства будут выделены из федерального бюджета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Порядка 45 млн рублей направят в Екатеринбурге в 2023 году на мероприятия и выставочно-ярмарочную инфраструктуру. Необходимая сумма будет выделена из федеральных средств на создание туристского кода центра города, сообщил ТАСС замглавы Екатеринбурга Сергей Плахотин.

"В целях улучшения событийной и выставочно-ярмарочной инфраструктуры для жителей и гостей города в юбилейный год будет организован мультимедиаперфоманс с применением технологий дополненной реальности. <…> В целом на событийную составляющую и улучшение выставочно-ярмарочной инфраструктуры предусмотрено порядка 45 млн рублей", - сказал он.

Ранее в Департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что на обустройство туристического центра Екатеринбурга выделили 219,5 млн рублей из федерального бюджета.

Также средства пойдут на создание серий арт-объектов, рассказывающих об истории и становлении Екатеринбурга, перезакладку капсулы времени и закупку торговых павильонов для размещения выставок и ярмарок в центральной части города.

Празднование 300-летия Екатеринбурга запланировано на 2023 год, основные мероприятия пройдут в августе. Власти Екатеринбурга ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек.