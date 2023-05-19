В Югре пройдет XIV Международный IT-форум

На нем обсудят вопросы кибербезопасности в современных реалиях

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 мая. /ТАСС/. Участники XIV Международного IT-форума, в числе которых ожидаются представители БРИКС и ШОС, обсудят 6-7 июня в Ханты-Мансийске совместные действия в сфере кибербезопасности в новых мировых реалиях. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в департаменте информационных технологий и цифрового развития Югры.

"Одним из главных мероприятий XIV Международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС будет конференция по информационной безопасности "Инфофорум - Югра". В ходе нее пройдет цифровой форум "Россия - Китай", где обсудят будущее цифровой безопасности, а также тематическая сессия, посвященная IT-безопасности в контексте борьбы с терроризмом", - сказал собеседник агентства.

По его словам, особое внимание будет уделено вопросам информационной безопасности в условиях экономических санкций, необходимости усиления взаимодействия стран и организаций в новых реалиях и задачам защиты цифрового суверенитета государств. "Всего на XIV IT-форуме в Ханты-Мансийске ожидается участие более 3 тыс. гостей из 45 стран и всех регионов России. Это - представители крупных IT-компаний, общественных и научных организаций, ведущие эксперты государств БРИКС, ШОС, СНГ, Африки, Латинской Америки и России", - отметил он.

Собеседник агентства добавил, что всего в программе IT-форума свыше 50 мероприятий - стратегические сессии, тематические круглые столы и панельные дискуссии.

Международные IT-форумы проходят в Ханты-Мансийске с 2008 года. С 2014 года в них принимают участие представители стран БРИКС, а с 2015 года - государств ШОС. Мероприятие признано ведущей мировой дискуссионной площадкой для общения представителей политических и деловых кругов, а также обсуждения самых актуальных трендов развития цифровой экономики. Традиционно в работе форума принимают участие представители дипломатического корпуса иностранных государств в России, федеральных и региональных органов государственной власти, IT-компаний, общественных и научных организаций, экспертного сообщества зарубежных стран.

Генеральным информационным партнером форума традиционно выступит информационное агентство ТАСС.