Госавтоинспекция призывает усилить контроль за безопасностью детей, пользующихся СИМ

С 1 марта вступили в силу поправки в ПДД, устанавливающие понятие "средство индивидуальной мобильности" и прописывающие требования к управлению этими транспортными средствами

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российская Госавтоинспекция призывает взрослых участников дорожного движения внимательнее отнестись к вопросу обеспечения безопасности несовершеннолетних, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщили ТАСС в пятницу в Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России.

Там напомнили, что с 1 марта вступили в силу поправки в правила дорожного движения, устанавливающие само понятие "средство индивидуальной мобильности" и прописывающие требования к управлению этими транспортными средствами, в том числе возраст водителей СИМ, вес устройства, места, разрешенные для передвижения, ограничения скоростного режима. "Все требования подробно изложены в 24-м разделе ПДД. Каждый водитель СИМ должен их знать, а главное - применять эти знания при участии в дорожном движении. Контроль за знаниями и навыками несовершеннолетних пользователей СИМ - это прямая обязанность родителей, так как именно они несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей", - сказали в Госавтоинспекции.

Также там отметили, что вопрос обеспечения безопасности детей, использующих для передвижения электросамокаты и другие СИМ, особенно актуален в преддверии летних каникул. "В это время дети больше времени проводят на улицах, катаясь на популярных сейчас электросамокатах, сигвеях, гироскутерах. Родители должны заблаговременно объяснить им правила безопасного передвижения на таких устройствах. Основные правила сводятся к следующим пунктам: спешиваться перед пешеходным переходом, не отвлекаться во время движения на телефон, соблюдать принцип "одно устройство - один человек", использовать защитную экипировку и световозвращающие элементы", - говорится в обращении ведомства.

В Госавтоинспекции отметили, что чаще всего ДТП с участием средств индивидуальной мобильности фиксируются на перекрестках (при пересечении СИМ проезжей части вне пешеходных переходов), вблизи парковок автотранспорта (при столкновении СИМ с выезжающим автотранспортом), а также при наезде СИМ на препятствие с последующим опрокидыванием.

"Госавтоинспекция регулярно проводит профилактические мероприятия, направленные на повышение культуры поведения участников дорожного движения, а также популяризацию защитной экипировки и световозращающих элементов. Во время каникул такие мероприятия пройдут в организациях отдыха и оздоровления для детей по всей стране. Но работа автоинспекторов не отменяет такого важного фактора воспитания, как личный авторитет родителей", - сказали в Госавтоинспекции.

Там призвали всех участников дорожного движения уважительно относиться к закону и друг к другу.