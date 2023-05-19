"ВКонтакте" и "Одноклассники" запустят трансляции лекций в рамках "Ночи музеев"

В акции примут участие, в частности, Музей современного искусства "Гараж", Мультимедиа арт музей, Эрмитаж, "Эрарта" и этнографический музей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" запустят трансляции уникальных лекций и мастер-классов в рамках акции "Ночь музеев" 20-21 мая из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Об этом сообщили журналистам в пресс-службах соцсетей.

В частности, на платформах "VK видео" и "VK клипы" появятся специальные разделы, где будут собраны эксклюзивные лекции, экскурсии и интерактивные мастер-классы - все они будут доступны в сообществе "Культура "ВКонтакте", отметили в пресс-службе соцсети. В акции примут участие Музей современного искусства "Гараж", Мультимедиа арт музей, Эрмитаж, "Эрарта" и этнографический музей, тульский творческий кластер "Октава", Музей геологии, нефти и газа в Ханты-Мансийске и другие площадки.

"Для зрителей "VK клипов" музеи откроют себя с новой стороны - как места, где можно не только полюбоваться экспонатами и узнать что-то новое, но и отдохнуть, встретиться с друзьями, послушать живую музыку, купить уникальные сувениры. Ролики об этом можно будет посмотреть в специальной подборке "Ночь музеев", - отметили в пресс-службе.

Соцсеть "Одноклассники" тоже проведет трансляции из более чем 20 культурных учреждений России, включая Политехнический музей, музей-заповедник "Петергоф", Государственный музей А. С. Пушкина и другие. Также пользователи смогут установить в сервисе "Настроения" один из девяти эмодзи-статусов, которые ассоциируются с выбранным музеем, или тематические рамки на аватар. В сервисе "Увлечения" также появился отдельный раздел с видео от ведущих российских музеев.