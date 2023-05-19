На МЦД появятся 95 новых поездов "Иволга" к 2025 году

Четвертое поколение поездов получит третью дверь в промежуточных вагонах, за счет чего посадка и выход станут быстрее и удобнее

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Власти Москвы закупят 95 поездов "Иволга" к 2025 году после запуска МЦД-3 и МЦД-4, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте в пятницу.

"На действующих диаметрах подвижной состав обновили за первый год работы. По МЦД-1 и МЦД-2 курсируют современные составы ЭП2Д, двухэтажные аэроэкспрессы и поезда "Иволга", созданные специально для наземного метро. На других направлениях также началось постепенное обновление подвижного состава, которое продолжится и после запуска МЦД-3 и МЦД-4. В 2022-2025 годах планируется закупить 95 поездов "Иволга", - написал мэр.

Собянин отметил, что на заводе в Твери создается новая модель "Иволга 4.0". "Главное отличие - четвертое поколение получит третью дверь в промежуточных вагонах, как в метро. Посадка на поезд и выход из него станут гораздо быстрее и удобнее", - подчеркнул мэр.

Отмечается, что первые "трехдверные составы" появятся на МЦД-4 уже в начале 2024 года, полностью подвижной состав на этом диаметре будет обновлен в ближайшие полтора года. Уточняется, что в сборке поездов "Иволга" используются преимущественно отечественные детали и оборудование.

"В 2023 году запустим две новые линии МЦД. D3 свяжет Зеленоград с Раменским, а D4 - Апрелевку и Железнодорожный. Сейчас ведем активную подготовку к этому долгожданному событию. Мы не только реконструируем ж/д инфраструктуру, обновляем поезда, но и меняем навигацию - это поможет пассажирам узнать о новых пересадках и спланировать удобные маршруты по новым диаметрам", - сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.