В Москве почти 150 площадок станут участниками акции "День без турникетов"

Руководители локальных производств и крупных компаний расскажут о запуске собственного бизнеса, создании продуктов и услуг и их продвижении на рынке

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 22 по 28 мая, в ней примут участие почти 150 площадок. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"В столице с 22 по 28 мая пройдет познавательная акция "День без турникетов", приуроченная к Московской неделе предпринимательства. Участниками станут почти 150 компаний, фабрик и технопарков", - сказали в пресс-службе.

Как уточнила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина, горожан познакомят с работой локальных производств и крупных компаний. Их руководители расскажут о запуске собственного бизнеса, создании продуктов и услуг и их продвижении на рынке. Более 10 площадок присоединятся к проекту впервые.

Среди них гастроквартал, креативное пространство, творческая студия, компания по выпуску и монтажу резервуаров для воды и насосных станций и другие. В рамках экскурсий москвичи поучаствуют в тематических мастер-классах, увидят бизнес-процессы изнутри и узнают, специалисты каких профессий в них задействованы.

"Например, сеть магазинов товаров для дома проведет занятие "Как запустить свой бизнес с нуля?". В центре дизайна Artplay посетителям расскажут об устройстве творческого кластера. В ходе экскурсии на швейное производство гостям откроют секреты легкой промышленности: покажут, как создается одежда - от лекал до упаковки готового изделия. А в конструкторском бюро познакомят с цепочкой создания инновационного продукта и основными технологиями быстрого прототипирования", - добавили в пресс-службе.

Там пояснили, что некоторые события рассчитаны на действующих предпринимателей и тех, кто готовится начать свое дело. Их научат структурировать и масштабировать бизнес, пользоваться продуктами цифровых банков для юридических лиц. Для представителей модной сферы в одном из столичных шоурумов организуют показ, мастер-класс по продвижению бренда одежды в социальных сетях, дискуссию и практикум.