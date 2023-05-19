В Новосибирской области ввели карантин по бруцеллезу на территории Шипуновского сельсовета

Очаг заболевания выявили в крестьянско-фермерском хозяйстве

НОВОСИБИРСК, 19 мая. /ТАСС/. Очаг заболевания крупного рогатого скота бруцеллезом обнаружен на территории крестьянско-фермерского хозяйства в Сузунском районе Новосибирской области. На территории Шипуновского сельсовета введен карантин, сообщается на сайте администрации района.

"Согласно ветеринарным правилам, направленным на нераспространение очагов заболевания, на территории Шипуновского сельсовета установлен карантин по бруцеллезу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в крестьянско-фермерском хозяйстве в Шипуновском образовании было выявлено восемь взрослых животных, больных бруцеллезом, и пять животных, проба крови которых показала сомнительный результат. Всего в хозяйстве 284 головы.

Специалисты проведут полный комплекс оздоровительных мероприятий, предусмотренных ветеринарно-санитарными правилами борьбы с бруцеллезом животных.

Бруцеллез - это зоонозная инфекция, которая передается от животных к человеку и характеризуется множественным поражением органов и систем организма человека. Человек заражается бруцеллезом при употреблении сырого молока от больных животных и приготовленных из него продуктов, а также недостаточно проваренного и прожаренного мяса. Болезнь редко приводит к смерти, но возможна инвалидность. Тяжесть последствий зависит от вида возбудителя.