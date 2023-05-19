В Бурятии открыли движение для автомобилей на перевале Пыхта

При этом работа спецтехники продолжается

УЛАН-УДЭ, 19 мая. /ТАСС/. Движение транспорта возобновлено на горном перевале Пыхта в Прибайкальском районе Бурятии. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе "Бурятрегионавтодора".

"Проезд открыт для транспорта. Работа спецтехники продолжается", - говорится в сообщении.

Утром 19 мая из-за снега и гололеда участок трассы был закрыт.

Ранее в Бурятском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщали об ухудшении погоды 19-20 мая. На территории региона выпал снег, температура воздуха опустилась до 4-6 градусов Цельсия, усиление ветра местами до 24 м/с, наблюдается "циклоническая циркуляция".

Спасатели призвали местных жителей и гостей республики соблюдать меры безопасности в ближайшие дни и быть предельно осторожными, воздержаться от выхода на туристические маршруты.