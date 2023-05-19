Мишустин поздравил коллектив ОТР с 10-летием основания

Премьер-министр отметил, что за эти годы телеканал стал авторитетным и близким для разных поколений зрителей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив АНО "Общественное телевидение России" (ОТР) с 10-летием основания, отметив, что за эти годы телеканал стал авторитетным и близким для разных поколений зрителей, нашел свой особый стиль общения с аудиторией.

"За эти годы ОТР стало авторитетным и близким для самых разных поколений зрителей. В ваших программах уделяется внимание жизни регионов нашей большой страны, обсуждаются значимые реформы и проекты, поднимаются острые темы, которые волнуют каждого человека", - говорится в телеграмме председателя правительства, опубликованной в пятницу на сайте кабмина.

Мишустин отметил, что телеканалу удалось найти свою уникальную интонацию, особый стиль общения с аудиторией, сделать ее своим соавтором. "Ежедневно в эфире общественного вещания - рассказ о важных политических событиях, культуре, образовании и науке, содержательные и глубокие просветительские программы, лучшие документальные и художественные фильмы", - добавил премьер.

Он заметил, что коллектив ОТР всегда находится в творческом поиске, делает свою работу на высоком уровне, стремится показывать все самое интересное, в чем и заключается секрет неизменного успеха у миллионов зрителей.

Телеканал начал вещание 19 мая 2013 года. Основу его эфирной сетки составляют новостные и информационно-аналитические программы, просветительские, публицистические передачи и ток-шоу, а также документальные и художественные фильмы. Значительное внимание уделяется освещению жизни в регионах РФ.