Более 50% опрошенных избирателей планируют голосовать на выборах мэра Москвы онлайн

Москвичи смогут проголосовать 10 сентября с помощью бумажного бюллетеня на участке, через ТЭГ и электронно

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Более 70% москвичей собираются принять участие в голосовании на выборах мэра столицы, а более половины граждан в возрасте до 44 лет проголосуют онлайн, такие данные опубликовала исследовательская служба Russian Field в пятницу.

"Опрос был проведен 12-13 мая среди 1 тыс. респондентов. По данным социологов, две трети опрошенных (65%) знают, что в этом году пройдут выборы мэра, а о намерении принять в них участие заявили 72% опрошенных. Из тех, кто собирается голосовать, 55% планируют сделать это очно на избирательном участке, а электронный способ волеизъявления скорее выберут 40% москвичей", - говорится в исследовании, посвященном социально-политической ситуации в столице и комплексной оценке электорального настроения москвичей.

Там уточняется, что большинство респондентов от 18 до 44 лет предпочитают электронный формат голосования: от 52 до 56%. "В возрастной группе 27-34 лет больше всего готовых проголосовать через ДЭГ (дистанционное электронное голосование - прим. ТАСС) и меньше всего сторонников похода на избирательный участок: 56% и 41% соответственно", - отмечается в исследовании.

Ранее зампредседателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил ТАСС, что на выборах мэра столицы, которые состоятся в сентябре, москвичи смогут проголосовать традиционным способом на участке - с помощью бумажного бюллетеня или через ТЭГ, - и электронно. На каждом избирательном участке установят минимум два терминала для электронного голосования.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра. Сейчас этот пост занимает Собянин, который был утвержден в своей должности Мосгордумой по представлению президента РФ Дмитрия Медведева 21 октября 2010 года. После этого Собянин дважды переизбирался на этот пост. В 2018 году за его кандидатуру проголосовали 70% избирателей.