Переход на обучение по новой системе высшего образования планируется с 2025 года

Как сообщили в Минобрнауки РФ, процедура приема в вузы почти не изменится

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Переход на обучение по новой системе высшего образования в России планируется с 1 сентября 2025 года, сообщается в презентации министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, представленной на коллегии ведомства.

"Переход на обучение в рамках новой системы с 1 сентября 2025 года", - сказал он.

Процедура приема в вузы в новой системе высшего образования практически не изменится, она не коснется единого государственного экзамена (ЕГЭ), льгот и порядка процедуры, сообщил Фальков.

"Новая процедура приема, в этом она минимально будет касаться базового высшего образования, то есть поступления выпускников школ: ни набор ЕГЭ, ни порядок процедуры, ни льготы, ни преимущества. В этом смысле касаться этого не будет, а речь только идет о разработанных новых программах и новых стандартах, но сама процедура приема для выпускников школ практически не меняется", - сказал он на заседании итоговой коллегии ведомства в пятницу. По его словам, в большей степени процедура изменится для поступающих в магистратуру.

О новой системе

12 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в России в 2023-2024 и 2025-2026 учебных годах в шести вузах страны. Он будет реализован в МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургском горном университете, Балтийском федеральном университете им. Иммануила Канта и Национальном исследовательском Томском государственном университете. Они должны до 30 июня разработать и утвердить соответствующие образовательные стандарты и требования, а также программы высшего образования и аспирантуры. Как отметил глава Минобрнауки, вузы-участники пилота будут предоставлять ежегодный отчет о проделанной работе.

Согласно документу, в новой системе устанавливается несколько уровней обучения. Это непосредственно высшее образование - базовое и специализированное, а также профессиональное - аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составят: в базовом высшем - от четырех до шести лет, в магистратуре - от одного года до трех лет в зависимости от направления подготовки, специальности, конкретной квалификации, отрасли экономики или социальной сферы.

В новой системе обучения для студентов всех уровней будут сохранены прежние права, социальные гарантии, обязанности и ответственность.