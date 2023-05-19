Патрушев в Сыктывкаре почтил память воинов, погибших в Великой Отечественной войне и СВО

Вместе с секретарем Совета безопасности РФ память бойцов почтили главы северо-западных регионов страны

СЫКТЫВКАР, 19 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев во время рабочей поездки в Республику Коми возложил цветы к двум мемориалам советским и российским воинам. Таким образом, вместе с главами северо-западных регионов он почтил память бойцов, погибших в Великой Отечественной войне, специальной военной операции и других боевых действиях.

Один из монументов - "Вечная слава" - воздвигнут на месте здания военкомата, откуда сыктывкарцы уходили на войну. В центре площадки - прямоугольное возвышение (стилобат), облицованное гранитом красно-коричневого цвета. На нем установлена чаша с вечным огнем и выполнена надпись: "Памяти павших - родная земля". Чуть поодаль - скульптурная композиция из трех фигур, олицетворяющая скорбящих женщин - дочь, мать и жену солдата.

Традиционно здесь проходят торжественные и траурные мероприятия, связанные с Великой Отечественной войной.

Второй мемориал назван "Скорбящий воин" и посвящен бойцам, погибшим в локальных войнах и конфликтах второй половины ХХ века.

Скульптура изображает воина, отдыхающего после боя. Солдат сидит, задумавшись о чем-то, склонив непокрытую голову и опустив руки на колени.

Памятник был открыт в 1997 году. В августе 2011 года мемориальный комплекс обновили. Там установили три гранитные памятные стелы с барельефами жителей республики, погибших в локальных конфликтах.