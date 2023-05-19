Ветеринарная служба Подмосковья усилила работу из-за обнаружения птичьего гриппа в Москве

Зампред правительства региона Георгий Филимонов отметил, что в Московской области провели более 70 исследований дикой птицы и почти 300 исследований синантропных птиц

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Сотрудники ветеринарных лабораторий Госветслужбы Московской области переведены в режим непрерывной работы в связи с объявлением карантина из-за птичьего гриппа в нескольких районах столицы. Сейчас в Подмосковье заболевание не обнаружено, сообщил ТАСС в пятницу зампред правительства региона Георгий Филимонов.

"Карантин в связи с особо опасными заболеваниями животных и птиц в регионе вводят в случае подтвержденного факта заражения. Это фиксируют с помощью лабораторных исследований. На данный момент в Московской области заболеваний птичьим гриппом не обнаружено. <…> Сейчас все ветеринарные лаборатории госветслужбы Подмосковья переведены в режим непрерывной работы", - сказал он.

Зампред добавил, что для выявления особо опасных заболеваний у птиц специалисты госветслужбы региона регулярно совершают обходы водоемов и отбирают образцы биологического материала для исследований, а также проводят мониторинг на предмет обнаружения трупов птиц. Так, по его словам, проведено более 70 исследований дикой птицы и почти 300 исследований синантропных птиц. Заболеваний не выявлено.

Ранее по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина в нескольких районах столицы ввели карантин из-за случаев заболевания диких птиц гриппом. Карантин вводится в районах Орехово-Борисово Северное и Братеево.