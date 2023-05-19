Жители новых регионов получили 70 тыс. сертификатов на маткапитал

После индексации 1 февраля размер маткапитала составляет 586,9 тыс. рублей на первого ребенка

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Почти 70 тыс. семей из новых регионов России получили сертификаты на материнский капитал. Об этом сообщил в пятницу министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на расширенном заседании коллегии Минтруда.

"Программа материнского капитала сейчас доступна и реализуется в новых субъектах РФ. Сейчас уже почти 70 тыс. семей из Донецка, Луганска, Херсона и Запорожья получили сертификаты", - сказал он.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей национального проекта "Демография". С 2007 года на такую поддержку имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка.

После индексации 1 февраля 2023 года размер маткапитала составляет 586,9 тыс. рублей на первого ребенка. При рождении второго размер капитала увеличивается на 188,6 тыс. рублей, если семья уже получила сертификат на первого ребенка, начиная с 1 января 2020 года. Маткапитал в повышенном размере, если второй или любой следующий ребенок появился в семье с 2020 года, увеличился до 775,6 тыс. рублей.