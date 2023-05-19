Львова-Белова назвала неполитизированной встречу с представителем ООН по защите детей

Аппарат детского омбудсмена учтет полученные в ходе встречи рекомендации

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в РФ Мария Львова-Белова обсудила со специальным представителем генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджинией Гамба взаимодействие в этой сфере. Как сообщила в пятницу сама омбудсмен в Telegram-канале, разговор был конструктивным и прошел "без политики".

"Встретилась со специальным представителем генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Вирджинией Гамба. Разговор получился конструктивным и искренним - без политики. Ведь нас объединяет чувство личной ответственности за жизнь и безопасность детей. Обсудили различные формы дальнейшего сотрудничества с ООН и другими международными организациями, чтобы использовать все доступные инструменты защиты прав несовершеннолетних", - написала она.

Львова-Белова отметила, что аппарат детского омбудсмена учтет полученные в ходе встречи рекомендации. "Продолжим с командой, не поддаваясь на провокации недоброжелателей, делать свое дело, которому служим: помогать в воссоединении семей, организовывать лечение и реабилитацию раненых детей, обеспечивать отдых и восстановление. Ради их настоящего и будущего", - подчеркнула она.