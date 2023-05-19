19 мая, 08:22

В Москве с середины июня могут запустить городской водный электротранспорт

Все суда будут ледового класса

КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Электросуда могут начать курсировать в Москве уже с 15 июня 2023 года, сообщил генеральный директор Sitronics electro Андрей Гурленов в ходе XIV Международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum 2023".

"Уже в июне - 15 июня, - я надеюсь, все произойдет без сдвижек сроков. В июне в Москве будет запущен городской электрический водный транспорт", - сообщил он.

Ранее заммэра столицы Максим Ликсутов сообщал, что первый речной маршрут общественного электротранспорта от парка Фили до Киевского вокзала планируется запустить в Москве в летние месяцы. Летом 2023 года новые водные маршруты будут обслуживать девять речных электросудов. Полностью пассажирский флот укомплектуют к 2024 году, в его состав войдет 21 судно. Всего на двух маршрутах откроют 23 причала-"шайбы" нового типа (некоторые из них - со станциями зарядки) и два пункта базирования флота для ночного размещения или ремонта электросудов - в Мневниках и Нагатинском Затоне.

Все суда будут ледового класса. 

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