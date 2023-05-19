Румынский префект потребовал перенести бывший памятник советскому воину в Тимишоаре

Префект румынского уезда Тимиш Михай Ритивою распорядился, чтобы в этом месте больше не проводили церемонии по торжественным датам

БУХАРЕСТ, 19 мая. /ТАСС/. Префект (представитель правительства) румынского уезда Тимиш Михай Ритивою потребовал убрать бывший памятник советскому воину-освободителю из центрального парка города Тимишоара. Об этом сообщил в пятницу портал g4media.ro.

Префект принял участие в дискуссии о судьбе монумента, ныне посвященного румынскому солдату, бывшему памятнику советскому воину, после чего написал в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской - прим. ТАСС): "В результате я предложил мэру начать процедуру переноса статуи и строительства на ее месте другого монумента, более адекватного и более близкого душе Тимишоары. Рекомендую проконсультироваться с факультетом искусств, подготовить темы, провести опрос населения и затем организовать конкурс для нового памятника".

Ритивою распорядился, чтобы в этом месте больше не проводились церемонии по торжественным датам. "Памятник нужно перенести, и нужно назначить срок", - добавил он.

"Существование памятника, воздвигнутого когда-то, чтобы отдать дань уважения советской армии, конечно, сталкивается с трудными вопросами об идентичности и истории Тимишоары, - сказал городской мэр Доминик Фритц. - Это, не в последнюю очередь, и в контексте войны на Украине. Однако политическое решение о переносе или сносе монумента прошлого должно быть принято не в начале, а в конце дискуссии, широкого обсуждения в местном сообществе с художниками, историками, представителями гражданского общества".

Ставший предметом споров монумент находится в парке имени генерала австро-венгерской армии и коменданта Тимишоары Антона фон Скудьера (1818-1900). Он был открыт в 1962 году и посвящен советскому воину-освободителю. Позднее табличка на постаменте несколько раз менялась, и сегодня на ней значится: "Слава румынским воинам, наследникам традиций старинной истории, которые героически сражались против большевизма и фашизма за свободу и независимость родины".