В Белгороде нашли порядка 20 погребений второго тысячелетия до нашей эры

Раскопки проводились на месте строительства микрорайона "Жемчужина"

БЕЛГОРОД, 19 мая. /ТАСС/. Археологи обнаружили порядка 20 погребений с древними артефактами на месте строительства микрорайона "Жемчужина" в Белгороде. Большинство захоронений датируются вторым тысячелетием до нашей эры, сообщили в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области.

"Завершены раскопки выявленного объекта культурного наследия "Белгород-1, грунтовый могильник" в черте города Белгорода. Сотрудниками ООО "Белгородская археологическая экспертиза" исследовано в общей сложности 20 захоронений", - говорится в сообщении.

Археологические раскопки проводились на месте строительства микрорайона "Жемчужина" в черте Белгорода для обеспечения сохранности культурного наследия. Почти во всех погребениях в качестве погребального инвентаря выявлены глиняные горшки. "Кроме того, одно захоронение содержало медные серьги, а другое - проволочные медные браслеты", - отметили в управлении.

Сообщается, что анализ погребального инвентаря позволяет отнести большинство захороненных ко второму тысячелетию до нашей эры (срубная культура эпохи бронзы). Одно захоронение может быть датировано более ранним временем - средним бронзовым веком.