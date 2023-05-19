Прокуратура просит вернуть Петербургу участки на севере города, принадлежащие Невзорову

По данным ведомства, журналист приобрел их незаконно

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Прокуратура подала в суд иски к журналисту Александру Невзорову (признан в РФ иноагентом), в которых требует признать незаконным его право собственности на два земельных участка в поселке Лисий Нос на севере Санкт-Петербурга. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе судов города.

"Приморский районный суд города Санкт-Петербурга зарегистрировал исковые заявления прокуратуры к Александру Невзорову. <...> Истец просит суд истребовать из незаконного владения Невзорова два земельных участка в поселке Лисий Нос и признать право собственности Санкт-Петербурга на указанную землю", - говорится в сообщении.

Прокуратура проверила, каким образом оба участка в Лисьем Носу оказались во владении Невзорова. Как утверждает истец, ответчик приобрел их незаконно - Невзоров их не выкупил, чем нарушил п. 3 указа президента РФ от 27.10.1993 № 1767. Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам мэрии Санкт-Петербурга распоряжений о выкупе не издавал, не производился и расчет стоимости земли, указывают в надзорном ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе судов, материалы уже переданы судье, но к производству пока не приняты.