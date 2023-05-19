Мишустин поздравил работников фармотрасли с профессиональным праздником

Премьер-министр отметил, что российская фарминдустрия успешно развивается, несмотря на санкции

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил работников фармацевтической отрасли с профессиональным праздником, отметив, что отечественная фарминдустрия развивается, несмотря на санкции.

"В условиях трансформации экономики и внешнего санкционного давления фарминдустрия демонстрирует рост, успешно решает масштабные задачи, в том числе по укреплению технологической независимости", говорится в телеграмме председателя правительства, опубликованной в пятницу на сайте кабмина. Отечественные предприятия, указал премьер, разрабатывают образцы лекарственных средств, проводят клинические испытания, запускают их в производство.

В этой связи Мишустин обратил внимание на то, что правительство подготовило новый механизм поддержки компаний, работающих в области импортозамещения лекарств, который позволит производителям получать субсидии от государства, реализовывать инновационные проекты и создавать стратегически значимые медикаменты.

Глава кабмина подчеркнул, что необходимо и дальше наращивать набранные темпы, увеличивать выпуск российских субстанций, замещать импортируемое сырье, открывать новые высокотехнологичные предприятия и уделять внимание подготовке квалифицированных специалистов.

Премьер отметил, что самых искренних слов благодарности заслуживает и самоотверженный труд провизоров и фармацевтов. Во время пандемии, напомнил он, каждый из них находился на передовой, обеспечивал пациентов необходимыми препаратами, вносил свой вклад в борьбу с ростом заболеваемости.

19 мая 2023 года в России в третий раз отмечается День фармацевтического работника. Профессиональный праздник был установлен постановлением правительства РФ от 15 мая 2021 года.