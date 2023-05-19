В очереди на Керченскую переправу со стороны Кубани скопились более 100 грузовиков

Остальные накопительные площадки выведены в резерв

КРАСНОДАР, 19 мая. /ТАСС/. Более 100 грузовых автомобилей преимущественно с продуктами питания и товарами первой необходимости находятся в очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края по состоянию, сообщается на сайте администрации региона.

"С утра 19 мая в очереди на переправу в поселке Ильич находятся 108 транспортных средств. В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. На месте дежурят волонтеры. Остальные накопительные площадки выведены в резерв", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за прошедшие сутки двумя паромами перевезены в Крым 197 автомобилей и 234 пассажира.

Движение грузовых автомобилей грузоподъемностью более 1,5 тонны, в том числе "Газелей", по Крымскому мосту временно ограничено с 11 декабря. О снятии временных ограничений будет объявлено дополнительно. Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.