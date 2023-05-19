В Забайкалье устранили пробку из грузовых машин на границе с КНР

Как сообщили в таможне, этого удалось добиться за счет перехода на круглосуточный режим работы Международного автомобильного пункта пропуска "Забайкальск"

ТАСС, 19 мая. Переход на круглосуточный режим работы Международного автомобильного пункта пропуска "Забайкальск" (МАПП) позволил сократить многокилометровую очередь из грузовых машин на российско-китайской границе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Читинской таможни.

"Пробка ликвидирована. Утром 19 мая перед автомобильным пунктом пропуска находилось восемь грузовых машин, все они к этому часу оформлены", - пояснили в пресс-службе.

За предыдущие сутки таможенники оформили рекордное количество транспортных средств - в два раза больше паспортной пропускной способности. 18 мая через пункт пропуска проследовало 574 транспортных средства: 189 выехали в Китай, 385 - прибыли в Россию. При этом проектная мощность существующего пункта пропуска Забайкальск по грузовым автомобилям - 280. В настоящее время инфраструктура пункта пропуска не справляется с резко возросшей потребностью в перевозках.

В начале мая в местных СМИ начали появляться сообщения о том, что на границе образовалась многокилометровая очередь из большегрузов. С 15 мая пункт пропуска перешел на круглосуточную работу.

Ранее в правительстве Забайкальского края сообщали, что в 2025-2027 годах пункт пропуска реконструируют в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" за 2,8 млрд рублей. 15 мая 2023 года начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин сказал журналистам на пресс-конференции, что есть поручение президента России ускорить реализацию проекта. После реконструкции пропускная способность МАПП Забайкальск увеличится до 2,4 тыс. машин, из них 1,6 тыс. - грузовые.

"Забайкальск" - крупнейший российско-китайский погранпереход. Через него проходит основной поток граждан Китая, следующих в Забайкальский край и далее вглубь России, а также поток внешнеторговых грузов для регионов Сибири. Через МАПП осуществляются пассажирские перевозки в китайские города Маньчжурия и Хайлар.