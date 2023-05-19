В Забайкалье устранили пробку из грузовых машин на границе с КНР

ТАСС, 19 мая. Переход на круглосуточный режим работы Международного автомобильного пункта пропуска "Забайкальск" (МАПП) позволил сократить многокилометровую очередь из грузовых машин на российско-китайской границе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Читинской таможни.
"Пробка ликвидирована. Утром 19 мая перед автомобильным пунктом пропуска находилось восемь грузовых машин, все они к этому часу оформлены", - пояснили в пресс-службе.
За предыдущие сутки таможенники оформили рекордное количество транспортных средств - в два раза больше паспортной пропускной способности. 18 мая через пункт пропуска проследовало 574 транспортных средства: 189 выехали в Китай, 385 - прибыли в Россию. При этом проектная мощность существующего пункта пропуска Забайкальск по грузовым автомобилям - 280. В настоящее время инфраструктура пункта пропуска не справляется с резко возросшей потребностью в перевозках.
В начале мая в местных СМИ начали появляться сообщения о том, что на границе образовалась многокилометровая очередь из большегрузов. С 15 мая пункт пропуска перешел на круглосуточную работу.
Ранее в правительстве Забайкальского края сообщали, что в 2025-2027 годах пункт пропуска реконструируют в рамках госпрограммы "Развитие транспортной системы" за 2,8 млрд рублей. 15 мая 2023 года начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин сказал журналистам на пресс-конференции, что есть поручение президента России ускорить реализацию проекта. После реконструкции пропускная способность МАПП Забайкальск увеличится до 2,4 тыс. машин, из них 1,6 тыс. - грузовые.
"Забайкальск" - крупнейший российско-китайский погранпереход. Через него проходит основной поток граждан Китая, следующих в Забайкальский край и далее вглубь России, а также поток внешнеторговых грузов для регионов Сибири. Через МАПП осуществляются пассажирские перевозки в китайские города Маньчжурия и Хайлар.