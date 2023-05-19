В ВОЗ заявили, что смертность от COVID-19 привела к потере более 336 млн лет жизни

Как отметили в организации, прогресс в развитии здравоохранения застопорился

ЖЕНЕВА, 19 мая. /ТАСС/. Смертность, вызванная пандемией COVID-19, привела суммарно к потере более 336 млн лет жизни в 2020-2021 годах, прогресс в развитии здравоохранения застопорился. Об этом заявила в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

В докладе ВОЗ о ходе выполнения поставленных ООН Целей устойчивого развития говорится о "стагнации прогресса по основным показателям здоровья в последние годы по сравнению с тенденциями, наблюдавшимися в 2000-2015 годах". В течение 2020-2021 годов "COVID-19 привел к ошеломляющим потерям в продолжительности жизни - в мире [из-за связанного с пандемией роста смертности] было потеряно 336,8 млн лет жизни, что соответствует в среднем 22 годам на каждую избыточную смерть", - пояснили в ВОЗ.

Авторы доклада напомнили, что с 2000 по 2019 год средняя продолжительность жизни выросла с 67 до 73 лет. Однако пандемия коронавируса "привела к отходу от многих показателей, связанных со здоровьем, и способствовала неравенству в доступе к высококачественному медицинскому обслуживанию". В результате "тенденции к улучшению показателей заболеваемости малярией и туберкулезом были обращены вспять".

В свою очередь доля смертей, вызываемых неинфекционными заболеваниями, "неуклонно растет", отмечается в докладе. На эти болезни приходится ежегодно почти три четверти всех смертей. Если эта тенденция сохранится, то к середине нынешнего столетия на неинфекционные заболевания будет приходиться, по прогнозам ВОЗ, "около 86% из 90 млн смертей", регистрируемых ежегодно.

В ВОЗ расценивают как "недостаточный" прогресс в снижении рисков, связанных с курением и употреблением алкоголя. Кроме того, в организации "вызывает тревогу рост распространенности ожирения". Авторы доклада также выразили обеспокоенность замедлением в расширении доступа к основным медицинским услугам "по сравнению с достижениями до 2015 года" и в связи с "отсутствием значительного прогресса в снижении финансовых трудностей, связанных с расходами на здравоохранение".

В 2015 году государства - члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года. Она содержит несколько целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 целей содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет.