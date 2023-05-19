Зарплаты совмещавших работу и учебу студентов после выпуска на 10-11% выше

Как сообщили в Минтруде РФ, таким студентам гораздо проще в дальнейшем устроиться на работу по специальности

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Работающие во время учебы студенты после выпуска из учебных заведений получают в среднем на 10-11% большую зарплату по сравнению со сверстниками. Об этом сообщила в пятницу заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

"Практический опыт, полученный студентами в период обучения, существенно влияет на заработную плату. Совмещавшие работу и учебу студенты после выпуска получают в среднем на 10-11% больше тех сверстников, которые не трудились в период обучения", - сказала она на заседании итоговой коллегии Минобрнауки в пятницу.

По словам замминистра, таким студентам гораздо проще в дальнейшем устроиться на работу по специальности.

"Выпускники без опыта зачастую устраиваются в отрасли, где их профильные знания не требуются", - добавила она.