В Чите из-за непогоды задержали шесть авиарейсов

Транспортная прокуратура проводит "мониторинг состояния законности в целях недопущения нарушений прав пассажиров"

ЧИТА, 19 мая. /ТАСС/. Прибытие шести авиарейсов в Читу, а также вылет трех задерживается из-за метеоусловий, сообщили в справочной читинского аэропорта.

"Задерживается из-за неблагоприятных метеоусловий прибытие двух рейсов из Москвы, двух - из Улан-Удэ, из Владивостока и Благовещенска. Также задерживается вылет двух самолетов S7 в Москву и одного - в Иркутск", - информировали в справочной.

Прибытие самолетов, согласно данным табло аэропорта, отложено на разное время - от одного часа до пяти часов. Вылет в столицу рейса S7 3048 задержан ориентировочно на 9 часов, рейса S7 3046 - почти на 12 часов. Рейс Чита - Иркутск отложен на час.

В Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре сообщили, что Читинская транспортная прокуратура проводит "мониторинг состояния законности в целях недопущения нарушений прав пассажиров". "Прокуратурой будет дана оценка законности предоставления надлежащего качества услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами. В аэропорту транспортным прокурором организован прием пассажиров", - отметили в ведомстве.