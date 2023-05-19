Parisien: аэропорты Европы стали втрое чаще терять и повреждать багаж пассажиров

По данным газеты, в 2022 году в Европе в среднем происходило 15,7 инцидента с багажом на 1 тыс. пассажиров

ПАРИЖ, 19 мая. /ТАСС/. Авиапутешественники втрое чаще сталкивались с утерей, задержкой или повреждением своего багажа в Европе за прошлый год, основные проблемы возникали в Амстердаме, Франкфурте и Париже. Об этом сообщает в пятницу газета Le Parisien со ссылкой на данные Международной компании авиационных телекоммуникаций (SITA).

Согласно данным за 2022 год, в Европе в среднем происходило 15,7 инцидента с багажом на 1 тыс. пассажиров, что в три раза больше, чем годом ранее. Особенно сложным выдалось лето прошлого года во многих крупных европейских аэропортах. В качестве причины называют "очень быстрое восстановление воздушного трафика после санитарного кризиса в контексте нехватки персонала и забастовок". В качестве примера приводится забастовка персонала парижского аэропорта Руасси - Шарль-де-Голль в июле 2022 года, из-за которой оказались утеряны 35 тыс. единиц багажа.

Всего же за прошлый год в мире, по данным SITA, произошло 26 млн инцидентов с багажом, то есть 7,6 инцидента на 1 тыс. пассажиров, что на 74% больше, чем годом ранее. Среди этих инцидентов доля выданных с задержкой чемоданов составляет 80%, что на 9 процентных пунктов (п.п.) больше, чем в 2021 году. В 7% случаев речь шла о краже или иных причинах безвозвратной утери багажа. Оставшиеся 13% инцидентов были связаны с повреждением багажа или кражей его содержимого - в соответствующем докладе организации говорится о сокращении доли подобных происшествий сразу на 10 п.п. за год.

В этой связи аэропорты и авиакомпании стремятся более широко внедрять цифровые решения для отслеживания и регистрации багажа. Представитель французской авиакомпании Air France сообщил, что после забастовок прошлого лета компания тестирует в парижском аэропорту Руасси новую систему ALIX, которая фотографирует багаж и присваивает ему цифровую метку, чтобы упростить его поиск в случае ошибки при загрузке или разгрузке. Кроме того, группа Aeroports de Paris также попросила подрядчиков увеличить количество специалистов по техническому обслуживанию в ожидании потока путешественников, прибывающих этим летом. Отмечается, что эта мера является частью плана по подготовке к Олимпийским играм 2024 года, которые пройдут в Париже и на которых ожидают большое количество иностранных гостей.