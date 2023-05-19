Минтруд запустит механизм для прохождения студенческой практики на портале "Работа России"

Как уточнила замглавы ведомства Елена Мухтиярова, апробация разработанного функционала уже началась в представленных Минобрнауки и Минпросвещения образовательных организациях

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ планирует запустить на портале "Работа России" функционал для прохождения студентами производственной практики в сентябре 2023 года. Об этом сообщила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова.

"В рамках программы содействия занятости молодежи был создан специальный функционал организации прохождения производственной практики на портале "Работа России". Он уже реализован, сейчас проходит апробацию. Запуск запланирован на сентябрь 2023 года", - сказала она, выступая на заседании итоговой коллегии Минобрнауки в пятницу.

Замминистра уточнила, что апробация разработанного функционала уже началась в представленных Минобрнауки и Минпросвещения образовательных организациях. К работе подключаются крупные работодатели. "Механизм позволит обеспечить онлайн-точку встречи для студентов и более миллиона работодателей нашей страны, которые пользуются порталом для поиска сотрудников", - подчеркнула Мухтиярова.

По ее словам, портал обеспечит прохождение практик и стажировок без территориальных ограничений для студентов.

Кроме того, уточнила замминистра, на портале будет создана единая общероссийская база направлений на целевое обучение. Это сделает целевое обучение более прозрачным, считает она.