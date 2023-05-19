19 мая, 09:04

Президент Чехии отправился на мотоцикле с визитом в Германию

В Зельбе состоится фестиваль чешско-баварской дружбы

ПРАГА, 19 мая. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел отправился на своем мотоцикле с визитом в германскую федеральную землю Бавария, где в пятницу начнется фестиваль чешско-баварской дружбы. Об этом сообщил новостной портал idnes.cz.

В торжественной церемонии открытия фестиваля, которая состоится в пятницу в Зельбе, расположенном у границы Чехии, примет участие премьер Баварии Маркус Зедер. Запланированы его переговоры с главой Пражского града.

Павел, которому в этом году исполнится 62 года, активно занимается мотоспортом. 

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ЧехияПавел, Петр
© Информационное агентство ТАСС
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