Президент Чехии отправился на мотоцикле с визитом в Германию

В Зельбе состоится фестиваль чешско-баварской дружбы

ПРАГА, 19 мая. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел отправился на своем мотоцикле с визитом в германскую федеральную землю Бавария, где в пятницу начнется фестиваль чешско-баварской дружбы. Об этом сообщил новостной портал idnes.cz.

В торжественной церемонии открытия фестиваля, которая состоится в пятницу в Зельбе, расположенном у границы Чехии, примет участие премьер Баварии Маркус Зедер. Запланированы его переговоры с главой Пражского града.

Павел, которому в этом году исполнится 62 года, активно занимается мотоспортом.