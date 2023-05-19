В Молдавии приостановили отправку почты в Россию

В "Почте Молдавии" отметили, что руководство предприятия прилагает максимум усилий для решения возникших проблем в кратчайшие сроки для возобновления процесса приема и отправки почтовой корреспонденции в РФ

КИШИНЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Государственное предприятие "Почта Молдавии" приостановила прием корреспонденции для отправки в Россию. Об этом в пятницу сообщается на сайте компании.

"Почта Молдавии" временно приостанавливает прием всех почтовых отправлений (EMS, письма, посылки) в Российскую Федерацию из-за невозможности отправки почты по этому направлению", - говорится в сообщении.

В нем отмечено, что руководство предприятия прилагает максимум усилий для решения возникших проблем в кратчайшие сроки для возобновления процесса приема и отправки почтовой корреспонденции в РФ. "О разрешении данной ситуации и возобновлении услуг сообщим дополнительно на нашей официальной странице", - подчеркнули в компании.