В Волгоградской области создадут четыре межрайонных подразделения для борьбы с ЧС

Глава региона Андрей Бочаров отметил, что их планируется развернуть до 2027 года

ВОЛГОГРАД, 19 мая. /ТАСС/. Создание дополнительных межрайонных подразделений быстрого реагирования региональной противопожарной службы запланировано в четырех районах Волгоградской области на ближайшие три года. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров на выездном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

"На очередном этапе развития областной противопожарной службы реализуется решение о создании в регионе дополнительно четыре современных высокооснащенных межрайонных подразделений быстрого реагирования", - цитирует Бочарова пресс-служба обладминистрации.

Новые подразделения будут созданы в Калачёвском, Городищенском, Николаевском районах и в городе Урюпинске по губернаторской программе на 2023-2026 годы. Подразделения предназначены для тушения пожаров, для предупреждения, ликвидации ЧС и последствий ДТП.

По данным администрации региона, во время учебно-практического сбора, который прошел при участии губернатора в пятницу в спортклубе им. Числова, селам переданы 50 новых тракторов с прицепными бочками для воды и дополнительное оборудование. С 2020 года сельские поселения получили более 200 комплектов техники. Кроме того, в регионе имеется мобильный пункт временного размещения на тысячу мест, который можно оперативно смонтировать в любом месте.

Волгоградская область находится в высокорискованной климатической зоне, что ставит перед органами власти задачи по обеспечению безопасности жителей и инфраструктуры. С 2014 года выстраивается межведомственное взаимодействие: проводятся совместные учения по предупреждению и ликвидации ЧП природного и техногенного характера, минимизации последствий. Развивается региональная противопожарная служба: по данным местных властей, по итогам 2022 года уровень прикрытия территории Волгоградской области от огня доведен до плановых 100%. В настоящее время продолжается работа по усилению противопожарной группировки и созданию межрайонных центров.